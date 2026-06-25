Затруднение Италией выдачи виз россиянам назвали самоубийством для ее экономики

Итальянский политолог и книгоиздатель Сандро Тети назвал затруднение Италией выдачи виз россиянам самоубийством для экономики страны. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

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По словам собеседника агентства, российских туристов в Италии стало меньше на 95 процентов — они предпочитают ездить в другие страны. «Действительно, стало трудно, и потом, логично что, когда ты слушаешь постоянно, что русские такие плохие, злые, жесткие, ты думаешь, что попасть в Россию и получить визу практически невозможно», — отметил Тети.

Однако реакция России на ужесточение визовой политики в отношении граждан страны была асимметричная, добавил политолог. Сейчас иностранцы, желающие посетить РФ, могут оформить электронную недорогую визу онлайн. По его словам, до 2022 года у них такой возможности не было.

Тети добавил, что поездки в Россию стали тяжелее и дороже из-за отсутствия прямых рейсов. Кроме того, многие европейцы боятся ее посещать из-за антироссийской пропаганды.

«Но в последнее время люди стали все равно приезжать, и я знаю, что летом приедут не студенты, а просто взрослые люди, которые изучают на вечерних курсах русский язык и хотели бы посетить Россию. Сейчас это не массовое явление, но все-таки оно существует», — заключил спикер.

Ранее депутат Европейского парламента от Латвии Инесе Вайдере обеспокоились ростом числа выданных россиянам шенгенских виз. По ее мнению, этот факт вызывает «серьезные моральные и политические вопросы».