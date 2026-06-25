Токсичная рыба захватила курорты Средиземного моря

В Средиземном море продолжает распространяться серебристый иглобрюх, известный своим мощным нейротоксином. Изначально вид под названием Lagocephalus sceleratus обитал в Индийском океане, а в Средиземное море он проник через Суэцкий канал и за последние годы значительно расширил ареал распространения. Об этом сообщила британская газета The Sun.

В данный момент эту рыбу чаще встречают у берегов Греции, Италии, Испании и других стран. Особую обеспокоенность вызывают сообщения о нападениях иглобрюхов на людей. В частности, у побережья курортного города Варкиза вблизи Афин пожилая женщина получила серьезный укус во время купания — ей потребовались медицинская помощь и наложение швов.

Специалисты отметили, что рыба обладает очень мощными челюстями и острыми зубами, способными перекусывать рыболовные сети, леску и даже причинять тяжелые травмы людям. В редких случаях пострадавшие лишались пальцев рук или ног после укусов. Также опасность представляет содержащийся в организме рыбы тетродотоксин, способный привести к параличу и дыхательной недостаточности.

17 июня российские туристы пожаловались на атаки рыб-хирургов в Египте. В частности, за последние недели зафиксировали несколько случаев травм от острых шипов.