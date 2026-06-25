Рестораны в Турции обязали писать в меню про калорийность и аллергены

В Турции с 1 июля 2026 года кафе, рестораны и кондитерские должны будут указывать в меню состав напитков и блюд: сведения о возможных аллергенах, информацию о наличии алкоголя и компонентов из свинины, пишет RUSSIAN TÜRKIYE.

Ингредиенты начнут писать сразу после начала действия новых правил, а со следующего года появится еще и информация о калорийности каждой порции.

Меню разрешат размещать в печатных картах, стендах, цифровых экранах или через QR-коды.

Внедрение правил разделили на несколько этапов. С 1 июля требования затронут сетевые заведения. До 31 декабря нормы распространят на рестораны с тремя и более филиалами в одном регионе, а до конца 2027 года их должны начать выполнять все без исключения заведения общественного питания.

Представители отрасли пока не комментировали, как эти требования повлияют на цены. Они выросли еще до начала сезона, особенно в премиальных заведениях. Например, в Бодруме, как писал ранее «ТурДом», бургер предлагают за 42 евро, лахмаджун – 30 евро, салат – 42 евро, пицца – 40 евро.