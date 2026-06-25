Туристам объяснили, что нужно делать при «очень опасном» уровне жары в Таиланде

Таиландский департамент окружающей среды предупредил об "очень опасном" уровне жары в Бангкоке, индекс которой - показатель субъективного ощущения фактической температуры воздуха и относительной влажности - достиг 47,6 градуса Цельсия.

"Остерегайтесь жаркой погоды во второй половине дня с 13:00 до 16:00. Избегайте пребывания на открытом воздухе", - говорится в распространенном сообщении ведомства.

Фактическая температура воздуха в столице Таиланда в четверг достигла 36 градусов Цельсия при относительной влажности 53%. В таких условиях охлаждение тела через потоотделение затрудняется, что резко увеличивает ощутимую температуру и вероятность теплового удара. В группе риска, как правило, находятся дети до 5 лет, люди старше 60 лет, беременные и лица с сопутствующими заболеваниями.

Туроператоры рекомендуют туристам пить много воды, в том числе с электролитами, отказаться от употребления алкоголя и кофе, поскольку они способствуют обезвоживанию организма. Необходимо также носить головной убор, солнцезащитные очки и светлую одежду свободного кроя, закрывающую плечи.