Туроператоры не получали жалоб от находящихся в Японии российских туристов

Туроператоры не получали жалоб от российских организованных туристов, находящихся сейчас в Японии. Об этом сообщили ТАСС в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Землетрясение на северо-востоке Японии затронуло районы, которые редко посещают организованные туристы из России. На настоящий момент у АТОР нет данных о каких-либо пострадавших туристах или жалоб от них", - говорится в сообщении.

По последним данным, транспортное сообщение в затронутых районах восстановлено, угроза цунами снята, добавили в ассоциации.

Землетрясение магнитудой 7,2 зарегистрировано в 07:33 (01:33 мск) 25 июня на северо-востоке Японии. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр находился в Тихом океане к востоку от префектуры Иватэ, очаг залегал на глубине 50 км. Подземный толчок не вызвал каких-либо видимых разрушений, и только пять человек получили незначительные травмы при падении.