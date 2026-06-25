Эксперт назвала новые тренды премиального туризма среди россиян

В 2026 году россияне начали чаще отдавать предпочтение нестандартным форматам отдыха. Сейчас туристы ориентируются на возможность получить эмоции и уникальный опыт, откладывая путешествия в классические пляжные направления. Об этом газете «Известия» сообщила тревел-эксперт платформы «Адвентуры» Яна Климакова.

Специалист отметила, что сейчас у российских путешественников стали популярны авторские маршруты, тематические туры, экспедиционные форматы и персонализированные программы, составленные с расчетом на конкретного туриста.

«Финансовая сторона таких поездок сильно зависит от уровня сервиса и сложности маршрута. В премиальном сегменте стоимость часто начинается примерно от нескольких сотен тысяч рублей на человека и может существенно расти при выборе эксклюзивных услуг, индивидуального сопровождения или редких направлений. В более сложных и уникальных форматах путешествий итоговая цена легко достигает миллионов рублей», — рассказала она.

По словам эксперта, сегодня особенно востребованы масштабные комбинированные туры, такие как путешествия по Китаю с программой, в которую входит посещение крупных мегаполисов, исторических центров и различных культурный локаций. Обычно подобные маршруты рассчитаны на несколько городов, благодаря чему за одну поездку туристы видят разные стороны страны. Отдельную нишу также занимают экстремально-эксклюзивные предложения. Так, например, у российских путешественников стали популярны свадебные церемонии в Арктике, которые проводятся на борту атомного ледокола.

Климакова добавила, что сейчас россияне начали часто отдавать предпочтение гибким форматам отдыха, которые позволяют менять маршрут уже по ходу самой поездки. Главным продуктом является сценарий поездки, в который входят впечатления, эмоции и уникальные события.

Представители Ассоциации туроператоров России до этого говорили, что летом 2026 года у российских туристов есть возможность отправиться прямыми авиарейсами в 35 зарубежных стран. В данном списке оказались такие места, как Египет, Сейшельские Острова, Марокко, Танзания, Тунис, Эфиопия и другие направления.