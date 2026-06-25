Туристы получат деньги за отмененные туры на Ближний Восток не раньше ноября

Туристы смогут получить деньги за отмененные после 3 марта туры на Ближний Восток из фондов персональной ответственности туроператоров не раньше ноября. Об этом рассказал глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

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По его словам, прием обращений завершился 15 апреля. Сейчас компании занимаются подготовкой реестров требований клиентов. Законодательство отводит на эту процедуру 6 месяцев. После 15 октября к работе приступит «Турпомощь», которой предстоит проверить представленные документы. На этот этап предусмотрено 60 дней.

Он добавил, что одновременно продолжается работа с туристами. Многие, убедившись в гарантированном возврате средств, рассматривают возможность замены отмененных туров другими вариантами отдыха. По этой причине до передачи реестров в «Турпомощь» еще остается значительное время.

Как полагает глава ассоциации, не менее 10 из 18 туроператоров, заявивших о намерении использовать средства ФПО для расчетов с клиентами, впоследствии могут отказаться от этой процедуры. Такой сценарий возможен в случае достижения договоренностей о переносе поездок. Тогда деньги будут использованы для организации путешествий в другие даты или по иным маршрутам.

Александр Осауленко уточнил, что источником выплат выступают средства, накопленные туроператорами в фондах персональной ответственности. Однако непосредственно перечислением денег занимается «Турпомощь», направляя средства на банковские счета туристов, указанные в заявлениях. По этой причине ассоциации требуется время на проверку полного комплекта документов, содержащихся в реестрах.