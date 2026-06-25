«Турпомощь»: туристы получат деньги за отмененные туры на Ближний Восток не раньше ноября
Туристы смогут получить деньги за отмененные после 3 марта туры на Ближний Восток из фондов персональной ответственности туроператоров не раньше ноября. Об этом рассказал глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.
По его словам, прием обращений завершился 15 апреля. Сейчас компании занимаются подготовкой реестров требований клиентов. Законодательство отводит на эту процедуру 6 месяцев. После 15 октября к работе приступит «Турпомощь», которой предстоит проверить представленные документы. На этот этап предусмотрено 60 дней.
Он добавил, что одновременно продолжается работа с туристами. Многие, убедившись в гарантированном возврате средств, рассматривают возможность замены отмененных туров другими вариантами отдыха. По этой причине до передачи реестров в «Турпомощь» еще остается значительное время.
Как полагает глава ассоциации, не менее 10 из 18 туроператоров, заявивших о намерении использовать средства ФПО для расчетов с клиентами, впоследствии могут отказаться от этой процедуры. Такой сценарий возможен в случае достижения договоренностей о переносе поездок. Тогда деньги будут использованы для организации путешествий в другие даты или по иным маршрутам.
Александр Осауленко уточнил, что источником выплат выступают средства, накопленные туроператорами в фондах персональной ответственности. Однако непосредственно перечислением денег занимается «Турпомощь», направляя средства на банковские счета туристов, указанные в заявлениях. По этой причине ассоциации требуется время на проверку полного комплекта документов, содержащихся в реестрах.