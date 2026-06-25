Италия практически лишилась российских туристов после ужесточения правил выдачи виз. Такое мнение в интервью ТАСС высказал итальянский политолог и книгоиздатель Сандро Тети.

По его оценке, поток путешественников из России сократился примерно на 95%. Многие россияне предпочли отдыхать в других странах, где въезд оформить проще.

Тети считает, что такая политика наносит ущерб прежде всего самой Италии. Получение виз стало настолько сложным, что потенциальные туристы все чаще отказываются от поездок.

Эксперт также обратил внимание на разницу в подходах Москвы и Рима. Он отметил, что Россия, напротив, упростила въезд для иностранцев благодаря электронной визе, которую можно оформить дистанционно и без серьезных затрат.

Вместе с тем, по словам политолога, добраться до России стало сложнее из-за отсутствия прямых авиарейсов. Кроме того, многие европейцы опасаются поездок под влиянием информационного фона.

Несмотря на это, интерес к России сохраняется. Тети рассказал, что летом в страну собираются приехать не только студенты, изучающие русский язык, но и взрослые слушатели языковых курсов. Пока таких путешественников немного, однако, по его словам, их число постепенно увеличивается.