Chengdu Airlines начнет рейсы между Владивостоком и китайским Чанчунем

Китайская авиакомпания Chengdu Airlines 29 июня начнет выполнять рейсы между Владивостоком и Чанчунем, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Новый маршрут свяжет Приморье с административным центром провинции Цзилинь. На этом направлении будет летать самолет Comac ARJ21.

В аэропорту Владивостока также сообщили, что с 6 июля начнутся рейсы в китайский Бэйдайхэ, в октябре запустят программу полетов в Гуанчжоу. В авиагавани отметили, что на этой линии будет работать российский перевозчик.

Ранее стало известно, что с 14 июля Chengdu Airlines откроет регулярное авиасообщение между китайскими городами Харбин и Цзямусы и Хабаровском. Самолеты будут летать по каждому из направлений дважды в неделю – по вторникам и субботам – до завершения весенне-летнего сезона. На этих линиях также задействуют лайнеры Comac C909.