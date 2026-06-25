Блогерша рассказала, каких продуктов ей не хватало в Мексике

Путешествующая по Мексике тревел-блогерша Марина Ершова отметила, что привычные для России продукты отсутствуют в этой стране. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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Россиянка побывала во многих мексиканских магазинах и объяснила, что нигде не нашла знакомые продукты, такие как тесто. Дело в том, что латиноамериканцы предпочитают всю еду заворачивать в кукурузные лепешки, а заготовки для пирога не продают.

«Вторая наша потеря — копченая колбаса, которую можно тонко нарезать и съесть с черным хлебом. Такой роскоши здесь нет», — заметила она.

Также для жителей Мексики кажется странным есть соленую рыбу и маринованные огурцы — в этой стране можно приобрести лишь рыбные консервы, а скумбрию, мойву, вяленую рыбу, горячего или холодного копчения — нет.

«Очень тяжело здесь нам и с отсутствием творожных продуктов. Если вы, как и мы, выросли на нормальном твороге, сырниках и творожных запеканках, глазированных сырках, то в Мексике этого просто нет. Представьте, насколько бывает нам сложно без привычного рациона», — посетовала автор публикации.

Блогерша призналась, что скучает по продуктам, которых полно в любом российском магазине. Например: по квашенной капусте и даже по полуфабрикатам в виде пельменей, котлет или блинчиков.

«Здесь люди либо покупают готовую уличную еду, либо готовят свои национальные блюда. Поэтому многие привычные для нас продукты просто отсутствуют как класс», — заключила туристка.

Ранее Ершова описала пищевые привычки мексиканцев фразой «общественный ночной жор». Автор публикации отметила, что в этой латиноамериканской стране много людей с лишним весом, которые искренне любят вкусно поесть.