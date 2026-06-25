В РСТ назвали минимальную цену отдыха в Турции на двоих

Минимальный бюджет для недельного отдыха в Турции на двоих в текущем году составляет 80 тыс. рублей. В эту сумму уже включены расходы на проживание и авиабилеты, рассказал в беседе с NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Специалист отметил, что даже пятизвездочные отели могут существенно различаться по стоимости, а в рамках турпакета всегда есть возможность подобрать бюджетные варианты перелета. При этом самые высокие цены фиксируются в период с июня по август, тогда как путешествие в межсезонье обойдется туристам заметно дешевле.

Горин также добавил, что времена классических горящих путевок с большими скидками остались в прошлом. На смену им пришли специальные предложения, которые туроператоры размещают на своих сайтах буквально за сутки до вылета, поэтому за выгодными акциями лучше следить напрямую на платформах компаний.