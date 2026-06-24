Почему Европа дешевеет, но остается недоступной для россиян

В разгар летнего сезона отели Парижа, Рима и Барселоны резко снизили цены для российских туристов — ночлег в европейских столицах подешевел на 11–22%. Однако парадокс в том, что воспользоваться этим предложением могут единицы: Европу захлестнул визовый кризис. Критическая нехватка слотов для подачи на шенген, затянутые сроки рассмотрения и массовые отказы фактически закрыли для массового российского туриста возможность попасть в Старый Свет.

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В середине лета 2026 года европейские отельеры сделали неожиданный шаг. Согласно исследованию сервиса OneTwoTrip, оказавшемуся в распоряжении «Ленты.ру», стоимость проживания в Париже упала на 22% — до 27,6 тыс. рублей за ночь, в Риме — на 18% (18,8 тыс. рублей), в Барселоне — на 11% (27 тыс. рублей). Даже во вьетнамском Нячанге, который уверенно входит в топ-10 популярных у россиян направлений, цены снизились на 23% — до 4,3 тыс. рублей. Эксперты связывают новую тарифную политику гостиниц с сезонными колебаниями спроса и экстремально высокими температурами в Европе.

Однако главная причина падения цен — не щедрость отельеров, а резкое сокращение турпотока из России. Массовый российский турист окончательно «покинул» Европу. Всё дело в критической нехватке свободных слотов для подачи на шенгенские визы и затянувшихся сроках рассмотрения документов. По данным АТОР, выдача многократных шенгенских виз россиянам в первом квартале 2026 года сократилась на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом около 5% заявителей получают отказы.

95% всех виз выдают всего пять стран, среди которых лидируют Франция, Италия и Испания. Однако даже они не справляются с наплывом желающих: слоты по Франции и Испании быстро заканчиваются, а запись может уходить на июнь. На этом фоне страны Балтии и Финляндия требуют от ЕС ужесточения визовой политики в отношении россиян, а Еврокомиссия пообещала ужесточить выдачу виз после критики со стороны 11 стран Европы.

В результате поездки в Шенгенскую зону перестали рассматриваться гражданами РФ как реальный вариант для отпуска. На смену европейским направлениям приходят страны Азии и Африки с лояльной визовой политикой: Китай, Вьетнам, Таиланд, Мальдивы, Марокко и Занзибар уже уверенно вошли в топ-10 самых популярных у россиян государств. Внутренний туризм вряд ли станет альтернативой, поскольку эти сегменты не являются взаимозаменяемыми.

Таким образом, снижение цен на отели в Париже, Риме и Барселоне — это попытка европейского турбизнеса привлечь российских туристов обратно. Но визовые барьеры делают эту возможность призрачной для большинства. Массовый турист из России уже переориентировался на Азию и Африку, и, по прогнозам экспертов, именно эти регионы, а не Европа, станут главными бенефициарами ушедшего турпотока в ближайшие годы.

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