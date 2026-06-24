Огромная очередь на паспортном контроле в аэропорту Москвы попала на видео

Огромная очередь на паспортном контроле в московском аэропорту Внуково 24 июня попала на видео.

Уточняется, что ролик был снят в зоне прилета международных рейсов. Пассажирам пришлось ждать прохождения контроля около часа с плачущими детьми.

Ранее сообщалось, что пассажиры рейса Казань — Анталья застряли в российском аэропорту, они более суток не могут вылететь на курорт. Туристы должны были отправиться бортом «Уральских авиалиний» из Татарстана в Турцию 23 июня.