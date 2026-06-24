«Белавиа» возобновила рейсы между Минском и Уфой

Авиакомпания «Белавиа» вновь начала выполнять регулярную программу между Минском и Уфой. Первый рейс после пятилетнего перерыва уже прибыл в столицу Башкортостана, сообщает БЕЛТА.

Пока полеты будут выполняться один раз в неделю, по средам. Самолет отправляется из Минска в 09:30 и прибывает в Уфу в 14:20. Обратный запланирован на 15:20, прилет в белорусскую столицу в 16:20.

Маршрут стал примером межрегионального сотрудничества России и Беларуси. На этапе запуска его поддерживает правительство Башкортостана, а дополнительный пассажиропоток обеспечивает программа «Башкирско-белорусское долголетие».

До осени прошлого года на этом направлении работала авиакомпания Red Wings, однако полеты носили сезонный характер. Теперь авиасообщение переводят на круглогодичную основу под управлением национального перевозчика Беларуси.

По данным властей, за последние 3 года Беларусь посетило более 3,8 тыс. жителей Башкортостана. В 2026 году в рамках туристических программ планируется отправить еще около 930 человек.

В то же время эксперты считают, что для дальнейшего развития маршрута важны не только туристические поездки, но и деловые контакты. Башкортостан остается одним из крупнейших партнеров Беларуси среди российских регионов по промышленному сотрудничеству, поставкам техники и инвестиционным проектам. За последние годы стороны организовали свыше 130 бизнес-миссий и отраслевых встреч.