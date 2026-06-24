«Аэрофлот» увеличит число рейсов из Минеральных Вод в Стамбул

Авиакомпания «Аэрофлот» расширяет программу полетов между Минеральными Водами и Стамбулом. С 14 июля перевозчик добавит на маршруте еще два рейса в неделю. Продажа билетов уже открыта.

Новые вылеты из Минеральных Вод запланированы по вторникам и пятницам. Обратные из Стамбула будут выполняться по средам и субботам. После изменения расписания общая частота рейсов между двумя городами увеличится до 4 раз в неделю.

Маршрут Минеральные Воды – Стамбул появился в сети «Аэрофлота» совсем недавно. Первый рейс по этому направлению авиакомпания выполнила 5 июня. Ранее собственные регулярные полеты между Минеральными Водами и крупнейшим городом Турции перевозчик не выполнял.

Увеличение частоты связано с растущим спросом на поездки между российским курортным регионом и Стамбулом.