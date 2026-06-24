Туристам на Бали посоветовали избегать сомнительных заведений

Посол: туристам на Бали следует избегать контрафактного алкоголя
Туристам на Бали рекомендуется с осторожностью подходить к выбору алкогольных напитков и избегать употребления продукции в сомнительных заведениях. Об этом заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.
Накануне стало известно о гибели россиянки на острове, предположительно из-за отравления метанолом. Женщина была госпитализирована в состоянии комы после того, как выпила полбутылки местного вина. Позже у нее диагностировали смерть мозга, спустя 3 недели она скончалась.
По словам дипломата, путешественникам следует в первую очередь соблюдать местные нормы и традиции, а также внимательно относиться к качеству приобретаемых напитков.
«Несмотря на то что на Бали, в отличие от большей части Индонезии, производство и продажа алкоголя официально разрешены, риск столкнуться с контрафактной продукцией по-прежнему остается», – отметил Сергей Толченов.
Он пояснил, что уровень безопасности во многом зависит от осторожности самих туристов.
«Главный совет – беречь здоровье и внимательно относиться к тому, что употребляете. На острове есть качественная продукция, однако, как и в любой стране, встречаются сомнительные напитки. В конечном счете многое зависит от личной осторожности каждого человека», – добавил посол.