S7 Airlines возобновила прямые рейсы из Новосибирска на Иссык-Куль

S7 Airlines вновь начала летать между Новосибирском и курортным поселком Тамчы на побережье озера Иссык-Куль в Киргизии. Программа стартовала 23 июня, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

По вторникам самолеты отправляются из Новосибирска в 22:10. По пятницам и воскресеньям вылеты выполняются ранним утром, в 04:40.

Обратное рейсы организованы по средам, пятницам и воскресеньям. Из Тамчы пассажиры смогут улететь в 00:50 или 07:20 в зависимости от дня недели. Продолжительность путешествия составляет около 2 часов 40 минут.

Иссык-Куль считается популярным курортным регионом Киргизии. Озеро расположено на высоте более 1,6 тыс. м над уровнем моря и входит в число крупнейших высокогорных водоемов мира. Купальный сезон здесь обычно продолжается с июня по сентябрь.

Поселок Тамчы является одним из основных туристических центров на северном берегу озера. Отсюда удобно добираться до других курортов Иссык-Куля, а также планировать поездки в Бишкек или Алматы.