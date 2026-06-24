Роспотребнадзор обнародовал рекомендации для путешественников в тропические страны

Роспотребнадзор поделился рекомендациями для путешественников в тропические страны в связи с распространением там лихорадки денге. Об этом сообщается на сайте ведомства 24 июня.

Туристам следует заранее ознакомиться с эпидситуацией в регионе и следовать местным рекомендациям, а также применять репелленты, носить закрытую светлую одежду. Кроме того, путешественникам следует пользоваться москитными сетками и электрофумигаторами в местах ночлега и избегать прогулок по болотистой местности.

После возвращения в Россию при появлении лихорадочных симптомов, сыпи или болей в суставах рекомендуется немедленно обратиться к врачу и сообщить о поездке.

Роспотребнадзор напоминает, что лихорадка денге передается комарами. Основные симптомы — высокая температура, сильная головная боль, тошнота и рвота, боли в мышцах и суставах и зудящая сыпь.

Сейчас федеральная служба в круглосуточном режиме отслеживает эпидемиологическую обстановку в России и за рубежом и заявляет, что риск местного распространения лихорадки денге на территории страны отсутствует. Тем не менее возможны завозные случаи от путешественников из эндемичных регионов: в 2025 году зафиксировано 178 импортных случаев, а за первые пять месяцев 2026‑го — уже 127.

На пунктах пропуска через госграницу продолжает работать система «Периметр», анализирующая эпидриски в онлайн‑режиме. Для оперативной диагностики ведомство использует собственную высокочувствительную тест‑систему.

С начала 2026 года в мире зарегистрировано около 1,4 млн случаев денге в 68 странах. Наиболее напряженная эпидемиологическая ситуация наблюдается в Юго‑Восточной Азии, Африке, Латинской Америке и странах Карибского бассейна. В частности на Мальдивах с начала года зарегистрировано более 2 тысяч случаев — рост более чем в шесть раз по сравнению с прошлым годом. Особенно пострадали атоллы Вааву, Алифу‑Алифу и Шавиани.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России зарегистрировали завозной случай мелиоидоза у туристки, которая вернулась из Таиланда. Там она посещала различные экскурсии, в том числе ферму слонов.