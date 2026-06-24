Число рейсов из Хабаровска в Харбин увеличат до шести в неделю

Количество рейсов из Хабаровска в китайский город Харбин увеличится до шести в неделю с запуском полетной программы Chengdu Airlines. Об этом сообщили в хабаровском аэропорту.

"Chengdu Airlines открыла продажу билетов на рейсы из аэропорта Хабаровск в Харбин. Старт полетной программы китайской авиакомпании запланирован на 14 июля, вылеты из Хабаровска два раза в неделю - по вторникам и субботам. <…> Рейсы в Харбин выполняет также авиакомпания "Аврора" по понедельникам, средам и пятницам. Суммарное количество вылетов с учетом рейсов Chengdu Airlines достигнет шести в неделю", - сообщили в аэропорту.

На маршруте китайского перевозчика будет задействовано воздушное судно Comac C909, в конфигурации салона 90 кресел. Самолеты будут вылетать в 23:05, время в пути составит около двух часов.