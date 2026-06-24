Россиянка описала пищевые привычки мексиканцев

Путешествующая по Мексике российская тревел-блогерша Марина Ершова поразилась пищевым привычкам местных жителей. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что в этой латиноамериканской стране много людей с лишним весом, которые искренне любят вкусно поесть. Большой популярностью у них пользуются тако, жареное мясо, колбасы, жирные соусы, кукуруза с майонезом, сметаной и специями, сыр, сладкие напитки и лепешки.

Ершова также рассказала, что после заката на улицах мексиканских городов начинают работать десятки передвижных кухонь.

«Жарится мясо, дымятся грили, готовятся тако, бургеры, хот-доги, сладости и десерты. Люди семьями выходят перекусить перед сном. И так происходит везде в Мексике. Какой-то общественный ночной жор. Люди просто не могут остановиться и едят все в большом количестве», — такими фразами описала она увиденное.

Путешественница добавила, что мексиканцы довольно спокойно относятся к своей полноте — девушки и парни не обращают внимания на обвисший живот и огромные руки. Вместо этого они живут в свое удовольствие: любят вкусно есть, собираться семьями и покупать самые большие порции чипсов.

По словам Ершовой, в стране есть люди, которые занимаются спортом. По утрам парки заполнены бегунами, велосипедистами и любителями фитнеса.

«Но затем, вечером, многие из них совершенно спокойно идут за своей порцией тако и сладкой газировки. Словно только что потерянные калории нужно срочно вернуть обратно», — поиронизировала она.

Ранее эта же тревел-блогерша сравнила мексиканскую еду с бытовой химией. Она рассказала, что жители этой страны любят орехи в специях, соли и красном чили, которые выглядят так, «будто их готовили в вулкане».