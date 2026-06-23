Пассажирка посадила собаку в «отвратительную» позу в самолете

Пассажирка иностранной авиакомпании посадила собаку в «отвратительную» позу в самолете и вызвала гнев пользователей сети. Соответствующее видео разместил юзер с ником @TheEXECUTlONER в соцсети X.

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На опубликованных кадрах домашнее животное во время полета сидит на откидном столике.

«Знаете, я люблю собак, но это совершенно недопустимо. Собаки должны оставаться в переноске на протяжении всего полета», — написал автор ролика.

Пост набрал более 10 тысяч просмотров и более 70 комментариев. Пользователи сети выразили свое возмущение поведением хозяйки животного. «Люблю собак, но столик — это не собачья лежанка. Правила авиакомпаний существуют не просто так — пусть этим занимается экипаж», «Фу. В защиту собаки скажу, что, очевидно, у ее хозяйки нет коленей, чтобы собака могла на них сидеть», «Люди просто невероятные», — написали они.

Ранее бортпроводник American Airlines снял женщину-инвалида с рейса в США из-за ее собак-поводырей. В ответ пассажирка подала иск в отношении авиаперевозчика.