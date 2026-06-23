Спрос на туры в Египет изменился

После ослабления напряженности на Ближнем Востоке и отмены рекомендаций Минэка туроператорам воздержаться от продажи туров в ОАЭ интерес россиян к зарубежному отдыху заметно вырос.

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«Информационный фон улучшился, и сразу увеличился спрос по многим направлениям», – отметила Марина Махник, руководитель агентства «Coral Elite Курская».

Одним из направлений, выигравших от улучшения ситуации на Ближнем Востоке, стал Египет, рассказали TourDom.ru представители розницы. По их словам, ранее продажи туров в Хургаду и Шарм-эль-Шейх снижались из-за опасений части туристов, связанных с близостью страны к зоне ирано-израильского конфликта. Несмотря на разъяснения турагентов о расположении курортов Красного моря и о безопасности маршрутов, часть клиентов откладывала покупку или выбирала другие направления.

Сейчас ситуация меняется. Директор агентства «Тревелмаркет» (Екатеринбург) Анна Кабакова рассказала, что после снятия ограничений по ОАЭ эмоциональный фон туристов улучшился.

«Наступила психологическая оттепель. Вырос спрос на зарубежные направления, особенно на Египет. Его стали бронировать примерно в 2 раза чаще, чем месяц назад», – отметила она.

Этому способствуют также доступные цены на туры, особенно на ближайшие даты, а также большое количество рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

В другом агентстве назвали еще одну причину роста спроса на зарубежный отдых:

«Туристы, планировавшие поездку на российские курорты, переключаются на Турцию или на Египет. У нас уже есть такие примеры».

В то же время не все представители розницы говорят о резком увеличении продаж туров на курорты Красного моря. Андрей Гриднев (турагентство сети МГП) считает, что делать такие выводы пока рано: «Египет стабильно бронируют летом на протяжении последних нескольких лет». По его мнению, основная причина в том, что направление успешно конкурирует по стоимости с Турцией.