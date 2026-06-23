Какой вьетнамский курорт выбрать для летнего отпуска

Где лучше отдыхать во Вьетнаме летом? Несмотря на сезон дождей в отдельных регионах, в стране есть курорты, где в июне, июле и августе сохраняется комфортная погода для пляжного отдыха. Рассказываем, какой курорт выбрать семьям с детьми, любителям активного отдыха и тем, кто ищет уединение.

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Отдых в Нячанге

Это один из самых популярных курортов страны. На его долю приходится 62% бронирований Вьетнама в июне, сообщили «ТурДому» в сервисе Level.Travel.

Туры в Нячанг востребованы, потому что здесь идеально сочетается пляжный отдых и насыщенная туристическая жизнь. Лето – пик сезона: залив защищен горами, поэтому море обычно спокойное и прозрачное. Длинная песчаная полоса с пологим входом удобна для семей с детьми. Воздух прогревается до +32…+34 °C, вода – до +28…+29 °C. Дожди, конечно, возможны. Но идут они, как правило, во второй половине дня и быстро заканчиваются.

Отдых в Нячанге привлекает российских туристов развитой инфраструктурой: здесь есть набережная, отели на любой бюджет, кафе, рынки и множество развлечений. Важно и большое количество прямых рейсов, организованное туроператорами.

Главные точки притяжения – тематический парк VinWonders (бывший «Винперл»): целый остров с аквапарком, океанариумом, сафари и аттракционами, а также остров Хон Мун с коралловыми садами – рай для любителей снорклинга, дайвинга и каякинга. Для релакса подойдут грязелечебница и горячие источники Тхап Ба.

Нячанг подходит для тех, кто ищет курорт во Вьетнаме с балансом спокойствия и насыщенного досуга, особенно для путешественников с детьми.

Сезон в Дананге

Этот курорт Вьетнама славится пляжами с белым мягким песком и бирюзовой водой. Лето здесь тоже сухое: воздух прогревается до +34 °C, вода – до +30 °C. Но в отличие от Нячанга курорт расположен на открытой береговой линии, поэтому может быть немного ветрено. Это плюс для любителей активных водных развлечений – парасейлинга, виндсерфинга.

Отдых в Дананге привлекает и близостью к природным и рукотворным достопримечательностям. Город окружен горами – это открывает возможности для активного отдыха. Стоит посетить Мраморные горы – комплекс из пяти известняковых холмов с пещерами.

Рядом также находится полуостров Шонча – отличное место для пеших походов и мотопрогулок среди густых лесов с редкими животными. В 65 км от Дананга расположен национальный парк Батьма с 14‑километровой тропой для хайкинга и водопадами с бассейнами для купания. А в 30 км от центра, у подножия горы Ба На, есть горячие источники.

В этом году количество регионов, из которых туристы могут добраться в Дананг прямыми рейсами, увеличилось. Так, туроператор Anex с мая организовал рейсы из Москвы и еще 8 городов.

Волны Фантьета (Муйне)

Это специфичный вариант для любителей активного отдыха и необычных пейзажей. Лето здесь влажный сезон с кратковременными дождями после обеда. Особенность региона – размножение красных водорослей у берега, из‑за чего вода мутнеет и приобретает кровавый оттенок. Поэтому купаться лучше восточнее – например, в Хон Роме.

Зато Муйне по праву считается одной из столиц кайтсерфинга и виндсерфинга в Азии: устойчивый ветер создает идеальные волны, особенно утром. На курорте много школ для новичков и спотов для опытных райдеров.

Красные и белые дюны в окрестностях курорта привлекают в эти места любителей нестандартных фотосессий и джип‑туров. Туристы также любят самый высокий во Вьетнаме маяк Ке Га, Ручей Фей – каньон из песчаника, а также термальный источник Бинь Чао с горячими ваннами и массажем.

Бухта Халонг

Еще одно место «на любителя». Здесь тоже можно отдыхать летом, если вы готовы к капризам погоды и цените природу выше классических пляжных радостей. Высокая влажность (до 85%) и тропические ливни делают день непредсказуемым, а в июле-августе повышается риск тайфунов.

Температура воды комфортная: +29…+30 °C, но классических пляжей для купания здесь нет. Главная ценность бухты Халонг – известняковые карсты, островки и скалы: «корнусы» над изумрудной водой создают фантастический пейзаж. Именно за эту красоту бухту Халонг включили в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В заливе представлены разные экосистемы – от мангровых лесов до коралловых рифов, обитают эндемичные виды флоры и фауны. Отдых в бухте Халонг сосредоточен вокруг морских круизов и прогулок по побережью. Программа может включать: остановки в пещерах (Сунг Сот, Луон) и на островах (Титоп), каякинг среди известняковых образований, ночную рыбалку на кальмаров.

Остров Фукуок

Он славится красивыми пляжами с белым песком и прозрачной водой. Но летом (особенно с июля по сентябрь) здесь сезон дождей: осадки могут идти несколько дней подряд, море иногда штормит, а на западном побережье (где расположено большинство отелей) вода мутнеет. Так что Фукуок летом – вариант для тех, кто готов мириться с непогодой ради расслабленной атмосферы острова и ищет места, где поменьше туристов.

Если вы планируете отдых во Вьетнаме летом, лучшими направлениями для пляжного отдыха остаются Нячанг и Дананг. Для серфинга подойдет Муйне, для экскурсионных поездок – бухта Халонг, а для спокойного отпуска на острове – Фукуок.