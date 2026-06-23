У туристов появилось больше возможностей для полетов в Европу

Азербайджанский авиаперевозчик AZAL предлагает россиянам все больше рейсов в Баку, что увеличивает возможности для полетов в Европу со стыковкой. Частота вылетов из Санкт-Петербурга выросла с 7 до 10 в неделю, также в июне авиакомпания стала выполнять по 4 рейса из Екатеринбурга. В столичные аэропорты Внуково и Домодедово Azerbaijan Airlines летает более 20 раз в неделю.

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Посмотрели стоимость билетов по популярным у туристов направлениям в Италии, Испании, Франции на рейсах «Азербайджанских авиалиний» и других перевозчиков.

По данным агрегаторов, слетать в Милан из Москвы с AZAL обойдется от 56 тыс. руб. туда-обратно на даты 11–18 июля со стыковкой в Баку. В тариф экономкласса включена ручная кладь до 10 кг. При этом перелет с турецкой авиакомпанией AJet через Стамбул стоит от 47 тыс. Лоукостер разрешает по этому тарифу взять в салон сумку весом до 4 кг.

Из Пулково туристы могут попасть в Милан через Баку в эти же даты, заплатив от 54 тыс. руб. Дешевле можно подобрать билеты у авиакомпании AJet – за 44–45 тыс. руб.

Еще ниже стоимость round trip на рейсах AZAL из Екатеринбурга в Милан – от 52 тыс. руб. с отправлением 11 июля и возвращением 17-го числа.

На сайте Azerbaijan Airlines можно приобрести round trip из Москвы в Париж, он стоит от 68 тыс. руб., а единый билет Москва – Барселона – от 76 тыс. на середину июля.

Перелет Санкт-Петербург – Барселона – обойдется в 64 тыс., а слетать из Пулково в Париж можно за 75 тыс. руб. На маршруте из Екатеринбурга в Париж стоимость round trip в июле – от 71 тыс., в Барселону – от 58 тыс.

Стоимость перелетов постоянно меняется, и вполне можно поймать «горящие» билеты или попасть на распродажу. Ранее TourDom.ru писал, что в Турцию можно слетать за 15 тыс. руб. туда-обратно в конце июня.