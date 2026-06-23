В Хургаде ввели фейс-контроль на пляжах

В Хургаде вступили в силу новые правила посещения городских пляжей. В отличие от средиземноморского побережья Египта, где можно арендовать виллу у воды, в Хургаде почти вся береговая линия принадлежит отелям, поэтому самостоятельные туристы могут рассчитывать только на три муниципальных пляжа.

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На входе на каждый из них теперь действует строгий фейс-контроль. Одиноких мужчин без женщин на пляжи не пускают — доступ открыт только для семейных пар, женщин и туристов с детьми. Власти объясняют это заботой о безопасности и комфорте отдыхающих.

Все три муниципальных пляжа Хургады — «Эль-Аиллят» (бывший Социальный клуб), «Саваки» и «Мерит» (он же «Курорт Семей 2») — недавно прошли масштабную реконструкцию. Правительство выделило на эти цели более 50 миллионов египетских фунтов. На территориях появились брусчатые набережные, новые душевые и раздевалки, теневые навесы и детские площадки. За безопасностью на воде следят профессиональные спасатели, на суше — камеры видеонаблюдения. Также на пляжах открылись недорогие кафе и сувенирные лавки.

Цены на муниципальных пляжах рассчитаны на экономных туристов. Самый обустроенный пляж «Эль-Аиллят» и соседний «Саваки» берут за вход 50 египетских фунтов (около 95 рублей). В эту сумму входят шезлонг, зонтик и работа спасателей. Пляж «Мерит» обойдётся дешевле — примерно в 40 рублей. Его территория занимает 25 тысяч квадратных метров и предлагает бесплатную парковку и современные душевые.

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