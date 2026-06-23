Жителям Пензы предложили выбрать варианты международных рейсов

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предложил жителям региона высказать свои пожелания по поводу будущих рейсов за границу из Пензы. Обсуждение началось после того, как аэропорт имени Виссариона Белинского официально получил статус международного.

Глава региона сообщил в социальных сетях, что теперь воздушная гавань сможет обслуживать зарубежные маршруты, и попросил пензенцев рассказать, какие страны и города они хотели бы видеть в маршрутной сети.

По словам Мельниченко, первым международным направлением может стать Беларусь. В числе наиболее вероятных маршрутов рассматриваются Минск и Брест.

«Ну а дальше посмотрим. Есть же такие места, куда любят летать пензенцы. Самый простой вариант – это, наверное, Турция. Посмотрим по Китаю», – отметил губернатор.

Получение международного статуса стало возможным после подписания соответствующего распоряжения председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. Как подчеркнул глава региона, это решение открывает новые возможности для развития аэропортового комплекса.

В Пензе планируют построить новый пассажирский терминал площадью более 10 тыс. кв. м и организовать международный пункт пропуска через государственную границу. После модернизации аэропорт сможет обслуживать до 700 тыс. пассажиров ежегодно против нынешних 360 тыс.

Также расширятся технические возможности аэродрома. В частности, он сможет принимать различные типы воздушных судов, включая тяжелые транспортные самолеты Ил-76.

Аэропорт имени Виссариона Белинского работает с 1934 года. После сложного периода в 1990-х воздушную гавань реконструировали и вернули к полноценной работе, а теперь готовят к выходу на международный рынок авиаперевозок.