В ОАЭ открыли продажу билетов на первые пассажирские поезда между эмиратами

Национальный железнодорожный оператор Etihad Rail начал продажу билетов на пассажирские рейсы между Абу-Даби и Фуджейрой. Первые поезда отправятся по маршруту 30 июня, а на старте продаж действует скидка 50% на билеты, пишет Khaleej Times.

Сейчас пассажиры могут оформить поездку через официальный сайт компании или мобильное приложение. После применения скидки стоимость билета в стандартном классе начинается от 55 дирхамов вместо 109, а в премиальном классе – от 120 дирхамов вместо 239.

Время в пути между Абу-Даби и Фуджейрой составит 1 час 45 минут. По данным перевозчика, на начальном этапе ежедневно будет выполняться по три прямых рейса в каждом направлении.

Из Абу-Даби поезда будут отправляться в 08:19, 13:53 и 18:39. Из Фуджейры рейсы запланированы на 05:34, 10:59 и 17:28.

Маршрут между Абу-Даби и Фуджейрой станет первым этапом создания общенациональной пассажирской железнодорожной сети. Официальный запуск проекта намечен на 30 сентября 2026 года.

В этот день откроются станции в Дубае и Аль-Дхаиде. До конца года планируется запуск станции в Аль-Дафре, а в марте 2027 года к сети подключат Шарджу.

Новый железнодорожный транспорт рассчитан как на жителей страны, так и на туристов. Пассажирам обещают гарантированные места, Wi-Fi на борту и современный сервис во время поездки.

Парк Etihad Rail включает 13 поездов вместимостью до 400 человек каждый.

Станция в Абу-Даби расположена в районе Mohammed Bin Zayed City, а вокзал в Фуджейре находится в районе Al Hilal City. Оба терминала будут работать ежедневно с 05:00 до 23:00.

На станциях предусмотрены парковки, зоны ожидания, пункты питания, магазины, комнаты для молитв, медицинские кабинеты, стойки информации, остановки автобусов и площадки для посадки в такси.