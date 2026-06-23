Российские миллениалы и зумеры раскрыли траты на шопинг в отпуске

Российские миллениалы и зумеры раскрыли траты на шопинг во время отпуска и назвали любимые бренды. Об этом говорится в совместном исследовании сервиса CDEK.Shopping и платформы для бронирования туров Level.Travel, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики выяснили, что 35 процентов российских путешественников выделяют на покупки во время поездок от 10 до 30 тысяч рублей. Самыми щедрыми в этом вопросе стали миллениалы — каждый восьмой готов отдать за отпускной шопинг более 100 тысяч рублей, а четверть из них — 30-50 тысяч рублей.

Бюджеты зумеров оказались скромнее — 56 процентов могут выделить 10-30 тысяч рублей. А представители поколения X обычно обходятся только 5 тысячами рублей (каждый четвертый путешественник). Лишь 44 процента «иксов» смогли бы отдать за шопинг 10-30 тысяч рублей.

30 процентов опрошенных выбрали лучшим местом для шопинга Азию. Поколение Z чаще всего отдает предпочтение таким брендам, как Dior, Guess, Nike, Adidas и Uniqlo. Миллениалы любят Uniqlo, Zara, H&M, Chanel, Victoria’s Secret, Lacoste, Waikiki, Shiseido и Kiko Milano. А поколение X выбирают Gucci, Desigual, Zara, Nike и Milavitsa.

Ранее сообщалось, что российские зумеры полюбили «пенсионерский» отдых в санаториях страны. Среди представителей поколения Z количество бронирований соответствующего отдыха увеличилось на 15,5 процента.