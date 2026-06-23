Туристы более суток не могут улететь из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх

Туристы, направлявшиеся из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх, более суток ожидают вылета из-за задержки рейса авиакомпании AlMasria.

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Как сообщили в Свердловской транспортной прокуратуре, отправление самолета было запланировано на понедельник, 08:40. Пассажиров дважды приглашали на посадку, однако вылет каждый раз откладывался. В настоящее время перенесено на 17:00 вторника.

По предварительной информации, причиной задержки стала техническая неисправность воздушного судна.

Транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль. В аэропорту для пассажиров организована работа мобильной приемной, специалисты следят за соблюдением их прав.

По неподтвержденной информации, во время руления или движения по взлетно-посадочной полосе в лобовое стекло самолета могла попасть птица, в результате чего оно получило повреждения. Официального подтверждения этой версии пока не поступало.