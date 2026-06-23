У туриста на рейсе в Анталью загорелся пауэрбанк

Портативный аккумулятор загорелся на рейсе «Аэрофлота» из Уфы в Анталью. В результате происшествия в салоне возникло задымление, однако экипаж оперативно справился с ситуацией, и полет был выполнен по расписанию.

Инцидент произошел утром 21 июня на Airbus A320 (RA-73781) после завершения посадки пассажиров, во время демонстрации аварийно-спасательного оборудования. Источником возгорания стал пауэрбанк одного из туристов, находившегося в салоне экономического класса.

Члены экипажа быстро ликвидировали очаг возгорания, после чего поместили аккумулятор в специальный контейнер и залили его водой. Позднее емкость сняли с воздушного судна.

В результате происшествия был поврежден карман пассажирского кресла и участок коврового покрытия. Никто из находившихся на борту не пострадал, жалоб на самочувствие не поступало. Самолет не отстранялся от эксплуатации, а рейс продолжился согласно расписанию.

Это случай стал уже пятым за последний год в России инцидентом, связанным с возгоранием пауэрбанков в самолетах.