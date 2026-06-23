Турецкий суд оправдал обвиненного в домогательствах российского туриста

В Турции завершилось разбирательство по делу туриста из Санкт-Петербурга, которого обвиняли в домогательствах на территории гостиницы. Суд не нашел оснований для предъявленных претензий и полностью оправдал россиянина.

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По словам супруги петербуржца Анны, ключевую роль сыграли представители отеля, где произошел конфликт. На заседание прибыли сотрудники объекта размещения, включая начальника службы безопасности и других работников, знакомых с обстоятельствами произошедшего. Они выступили в защиту российского туриста.

«Мужа оправдали. Отель оказал огромную поддержку. На заседание пришли четыре сотрудника, в том числе начальник охраны и другие люди, которые знали все детали ситуации», – сообщила женщина.

Несмотря на решение суда, супруги пока остаются в Турции. Им предстоит дождаться вступления вердикта в законную силу. Как пояснил адвокат семьи, на это может потребоваться от 2 до 3 дней. После завершения необходимых процедур юрист определит дальнейший порядок действий, после чего пара сможет приобрести авиабилеты и вернуться в Россию.

Инцидент, ставший поводом для уголовного преследования, произошел вечером 12 мая в отеле Corendon Hydros Club Kemer в Кемере. По данным семьи россиянина, во время дискотеки между туристом и местным жителем произошел конфликт, в ходе которого россиянин толкнул оппонента. После этого гражданин Турции заявил о якобы имевших место домогательствах. Россиянина сначала доставили в полицейский участок, а затем поместили в следственный изолятор.