«Считают русских мужчин вторым сортом». Блогер описал россиянок в США

Российский тревел-блогер Александр побывал в США и, пообщавшись с соотечественниками-эмигрантами, выяснил, почему у них распадаются браки после переезда. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

По сообщению автора материала, переехавшие в Америку россиянки «считают русских мужчин вторым сортом» и быстро вступают в отношения с местными жителями. Причина кроется в том, что гражданки России хотят жить с мужчиной, у которого есть собственная недвижимость, машина и высокий уровень дохода.

«Женщина (в природе самка) имеет инстинкт заботы о себе и своем возможном (или уже существующем) приплоде, поэтому ее главной обязанностью является забота о финансовой составляющей. Следовательно, она должна выбирать наиболее ресурсного самца для успешной жизни, как ее собственной, так и ее детей», — такими словами блогер описал россиянок в США.

Александр также отметил, что эмигрантки из России жалуются на выходцев из стран СНГ, так как те, в отличие от иностранцев, хотят использовать женщину в виде «обслуживающего персонала» и абсолютно не адаптированы к американской жизни.

«Вместо того, чтобы посетить ресторан, они хотят есть дома. Вместо парка развлечений, хотят провести весь день, занимаясь ремонтом авто. Они не хотят оплачивать обслуживание или отдых в престижных местах, предпочитая проводить время в местах бесплатного отдыха», — объяснил путешественник, заметив, что американцы чаще питаются в заведениях общепита.

Ранее американка описала жизнь россиянок словами «не могла представить и в страшном сне». Автор публикации отметил, что гражданка США не понимает русские семьи, где люди, несмотря на минимальный бюджет, принимают решение о продолжении рода.