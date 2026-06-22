Билеты в Турцию подешевели до 6000 рублей

В системах онлайн-бронирования появились недорогие варианты перелета в Турцию из разных городов России на даты в июне и июле. В частности, 23 июня из Москвы в Стамбул можно улететь рейсом «Победы» за 11 тыс. руб. по тарифу без багажа. Провоз чемодана увеличит стоимость до 14 тыс. руб.

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Обратный перелет 1 июля у того же перевозчика также доступен за 11 тыс. руб. Таким образом, round trip обойдется в 22 тыс. без багажа и в 28 тыс. – с чемоданом.

Заметно дешевле можно слетать в Стамбул из Сочи. Например, на даты с 25 июня по 2 июля билеты «Азимута» туда и обратно продаются за 14 тыс. руб. по безбагажному тарифу и за 19 тыс. руб. – с багажом.

На те же даты доступны рейсы «Аэрофлота» практически по аналогичной стоимости: от 15 тыс. руб. без багажа и от 19 тыс. с чемоданом. При этом перелет у нацперевозчика занимает меньше времени – 1 час 50 минут против 2 часов 30 минут у «Азимута».

Из Краснодара в крупнейший город Турции можно отправиться за 6 тыс. руб. на лайнерах «Победы» 29 июня. Если турист возьмет с собой чемодан, стоимость увеличится до 8 тыс. руб., что также выглядит весьма привлекательно.

Обратный рейс можно выбрать на 7 июля. В этом случае round trip обойдется в 15 тыс. руб. без багажа и в 19 тыс. с чемоданом.

Ранее TourDom.ru писал, что «Победа» предлагала билеты в Стамбул из Краснодара и Владикавказа по цене 8–10 тыс. руб. в одну сторону.