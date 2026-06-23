РСТ: Турпоток из Россию в Малайзию вырастет на 20% в 2026 году

В 2025 году Малайзию - страну Юго-Восточной Азии - посетили 140 тыс. россиян, сообщили в Минэкономразвития. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в этом году страна рассчитывает принять 160 тыс. российских туристов. Так, с января по май Малайзию уже посетили 75,7 тыс. россиян, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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"По итогам 2025 года Малайзию посетили около 140 тыс. россиян, что стало рекордом. В 2026 году мы ожидаем уверенного роста как минимум на 20% - во многом благодаря масштабной кампании Visit Malaysia 2026, в рамках которой запланировано масса мероприятий, как внутри страны, так и в России", - пояснил "Российской газете" эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель PR-отдела туроператора ITM group Андрей Подколзин.

Но наиболее значимым для роста туристического потока станет запуск прямого авиасообщения между странами, отметил Подколзин. Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее сообщал, что малайзийская авиакомпания AirAsia уже начала работу по запуску прямых рейсов в Россию из Куала-Лумпура.

"Переговоры активно ведутся, и в Минэкономразвития рассчитывают договориться до конца 2026 года", - добавил Подколзин.

Сейчас сдерживает рост турпотока, помимо перелетов со стыковками, как отметил эксперт РСТ, коммерческий директор TEZ TOUR Россия Воскан Арзуманов, также то, что Малайзия пока уступает Таиланду, Вьетнаму и Китаю по объему организованного туристического потока из России.

Привлекает же российских туристов в Малайзии возможность совместить несколько форматов отдыха в одной поездке.

"Это пляжный отдых на Лангкави и острове Борнео, экскурсионные программы в Куала-Лумпуре, гастрономия, национальные парки и богатое культурное разнообразие страны. Малайзия интересна тем, что позволяет сочетать современную городскую инфраструктуру, пляжный отдых и экскурсионную составляющую в рамках одного путешествия", - уверен Арзуманов.

В целом же, Малайзия интересна путешественникам своей аутентичностью, возможностью увидеть дикую природу, эндемичную флору и фауну, добавил Подколзин.

"Однако, пока что, туризм в Малайзию с российской стороны остается премиальным, а не массовым. Туристы предпочитают пятизвездочные резорты известных международных цепочек. Тем не менее открытие прямого сообщения может в корне изменить ситуацию", - рассказали "Российской газете" в пресс-службе туроператора "Интурист".

Так, по данным "Интуриста" недельный тур на остров Лангкави для двоих с размещением в отеле категории 3* и завтраками, включая перелет через Доху рейсами Qatar Airways и дальнейший перелет по Малайзии на рейсах Malaysia Airlines, обойдется от 254 979 рублей на двоих (с учетом курса валют на 22 июня 2026 года).

По словам Арзуманова, средняя стоимость поездки в Малайзию сегодня составляет порядка 120-150 тыс. рублей на человека при продолжительности отдыха около 10 дней с учетом авиаперелета и проживания.

"Итоговый бюджет во многом зависит от сезона, города вылета и категории отеля. За последние годы основное влияние на стоимость поездок оказывали изменения в авиаперевозке и курсы валют", - поясняет он.

О том, что в среднем поездка в Малайзию на одного человека с перелетом и проживанием обходится в 150 тыс. рублей, говорит и Подколзин.

"Однако итоговая сумма зависит от категории отеля и программы. Для сравнения: недельное проживание в отеле 3* с завтраками стоит около 6,9 тыс. рублей на человека, что сопоставимо с Таиландом", - поясняет эксперт.

В то же время увеличивается и туристический поток из Малайзии в Россию - по данным Минэкономразвития, в 2025 году он вырос в два раза. Среди туристов из Малайзии, впервые посещающих Россию, наибольшей популярностью пользуются Москва, Санкт-Петербург и Казань, отмечает пресс-служба туроператора "Интурист". Основной интерес представляет культурно-познавательный туризм с посещением знаковых достопримечательностей страны, в числе которых Красная площадь, парк "Зарядье", Эрмитаж, Казанский Кремль.

Кроме того, у малазийцев востребованы поездки в Россию, связанные с природными достопримечательностями, зимним туризмом и знакомством с российской культурой, добавляет Арзуманов. Для жителей стран Юго-Восточной Азии дополнительный интерес представляет возможность увидеть совершенно иной климат, природу и архитектуру.