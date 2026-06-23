Российские туристы побили рекорд на Сейшелах

Российским туристам, планирующим отдых на Сейшельских островах, стало проще оформлять обязательное разрешение на въезд — Seychelles Travel Authorization. Теперь при заполнении онлайн-формы на официальном сайте можно выбрать опцию Pay Upon Arrival и оплатить сбор наличными по прибытии в аэропорт Маэ.

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Ранее туристы, у которых не было иностранной банковской карты, были вынуждены обращаться в службу поддержки Seychelles Travel Authorization и отдельно согласовывать оплату на месте. «Поддержка у Сейшел хорошо работала, но нужно было знать, что и где написать», — отметил гендиректор компании «Пантеон» Анатолий Гаркушин. Стоимость стандартного разрешения составляет 10 евро. Для пассажиров «Аэрофлота» этот сбор уже включён в стоимость авиабилета.

Нововведение появилось на фоне рекордного интереса россиян к этому направлению. С 1 января по 24 мая 2026 года Сейшелы посетил 21 181 российский турист — это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Россия заняла первое место по числу туристов среди всех зарубежных стран, обогнав Германию (18 105 туристов) и Францию (15 490 туристов). Доля россиян в общем турпотоке на острова составила 15,1%.

Популярность направления подкрепляется развитием авиасообщения: с 8 июля «Аэрофлот» впервые за долгое время запускает прямые летние рейсы из Москвы на Сейшелы. Лайнеры будут отправляться из Шереметьево дважды в неделю на современных Airbus A350. Билет в оба конца в июле обойдётся минимум в 76 тысяч рублей. С учётом сохранения полётной программы на лето, по оценкам АТОР, технически возможно увеличение летнего турпотока почти в два раза по сравнению с прошлым годом.