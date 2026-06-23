«Как горячие пирожки»: россияне скупают туры в Малайзию

Малайзия уверенно закрепляется в числе приоритетных направлений для российских туристов. С января по май 2026 года страну посетили 75 733 россиянина — на 6,4% больше, чем годом ранее. По сравнению с 2019 годом рост составил почти 50%. Власти Малайзии ожидают, что по итогам года турпоток из России достигнет 160 тысяч человек (в 2025-м было около 140 тысяч).

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Среди европейских стран Россия занимает четвёртое место по числу туристов в Малайзии, в мировом рейтинге — 22-е. В топ-5 въездных рынков входят Сингапур, Китай, Индонезия, Индия и Таиланд. Как отметил директор Tourism Malaysia в России Зулкифли Бин Мохамед, рост интереса со стороны россиян во многом связан с конфликтом на Ближнем Востоке, который переориентировал туристические потоки.

Россияне всё чаще открывают для себя не только столичный Куала-Лумпур, но и острова Лангкави, Пинанг, штаты Сабах и Саравак на Борнео, а также восточное побережье — Перхентианские острова и остров Реданг, которые называют «малазийскими Мальдивами». На Борнео развит дайвинг и приключенческий туризм.

В рамках глобальной кампании Visit Malaysia 2026, нацеленной на привлечение 43 млн туристов со всего мира, в Москве и Екатеринбурге запланировано более 300 мероприятий. Среди ключевых событий — 29-й Всемирный музыкальный фестиваль «Тропический лес» (Rainforest World Music Festival) на Борнео 26–28 июня, культурный праздник Citrawarna Malaysia 24–26 июля и этап «Формулы-1» в конце октября. Также 12–13 декабря в Куала-Лумпуре выступит легендарная группа BTS.

Ежегодный фестиваль Keretapi Sarong, участники которого в традиционных саронгах путешествуют на общественном транспорте, также привлекает всё больше туристов.

Важным драйвером роста может стать прямое авиасообщение. Как сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, малайзийская авиакомпания AirAsia уже начала работу по запуску прямых рейсов из Куала-Лумпура в Москву. Сейчас прямых рейсов нет, и пассажиры добираются с пересадками через хабы Ближнего Востока, Китая и Юго-Восточной Азии. Туроператоры фиксируют рекордный спрос на осенне-зимний период: зима бронируется с января 2026 года, а комбинированные экскурсионные программы, например 18-дневный тур «Вся Малайзия и Бруней», продаются «как горячие пирожки».

Ранее «Аэрофлот» объяснил, как вернуть или обменять билет на отмененный рейс. В России с июня 2026 года начали действовать новые ГОСТы для гостиниц и кемпингов.