Турэксперт предупредил о том, что нужно россиянам для въезда во Вьетнам

Турэксперт Евгения Мурзина рассказала, что новые правила въезда во Вьетнам не отменяют безвизового режима для россиян.

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«Там ничего сложного. Анкета простейшая: фамилия, имя, отчество, когда прилёт, вылет, место проживания. После этого система сгенерирует QR-коды, которые надо сохранить и предъявить при въезде», — сказала Мурзина в беседе с URA.RU.

По словам эксперта, требование касается и россиян, которые приезжают во Вьетнам без визы на срок до 45 дней. При этом электронная карта прибытия не является визой и не вводит дополнительных ограничений для путешественников.

Мурзина считает, что нововведение связано прежде всего с учётом туристического потока: такие системы помогают властям понимать, сколько людей приезжают в страну, откуда они прибывают, где останавливаются и на какой срок.

Эксперт добавила, что новое правило не должно повлиять на спрос среди россиян.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила, что с 22 июня начнут действовать новые правила въезда во Вьетнам.