Туристы не могут улететь в Анталью

Расписание рейсов «Уральских авиалиний» в Турцию еще не восстановилось. Авиакомпания, в частности, переносит сразу несколько вылетов из Москвы в Анталью: два борта, запланированные на 21 июня, отправятся в Турцию только сегодня, а часть вылетов от 22 июня перенесена на завтра.

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По словам пассажиров, время отправления рейса U6 1555 из Домодедово в Анталью меняли уже несколько раз.

«Вы не представляете, что тут творится. Пассажиры 1555-го, который должен был улететь перед нашим, сидят в аэропорту с 5 утра. Его опять перенесли, теперь на 11 часов дня», – рассказала одна из туристок.

Согласно онлайн-табло, самолет, назначенный на 08:50 21 июня, должен вылететь сегодня в 14:30. Таким образом, задержка составит 29 часов.

Еще один рейс по тому же маршруту – U6 3555 – вместо 12:40 21 июня отправился из Москвы сегодня в 11:02, на 22 часа позже расписания.

U6 3559, который должен был вылететь в Анталью 22 июня в 07:20, судя по информации аэропорта, перенесен на сутки – на 08:27 23 июня. Еще один борт на турецкий курорт, U6 3557, отложен почти на 14 часов – с 03:20 до 17:00.

Существенные отклонения от графика наблюдаются и в других городах.

«Рейс Волгоград – Анталья U6 1851 переносят уже в пятый раз. Вчера обещали отправить днем, в 14:20, а сегодня утром увидела, что время снова изменили – теперь на 22:00», – написала в редакцию туристка.

По ее словам, она уже задумывается об отказе от поездки:

«Тур куплен всего на шесть дней, а два из них уже потеряны».

Однако и этот график оказался не окончательным. По данным аэропорта Сталинград на 13:30, вылет вновь отложили. Изначально он должен был отправиться в Анталью 21 июня в 20:10, теперь назначен на 04:00 23 июня, на 32 часа позже.

Как пояснили TourDom.ru в пресс-службе «Уральских авиалиний», корректировки связаны с последствиями продолжительных ограничений на использование воздушного пространства, вводившихся в российских аэропортах в минувшие выходные.