Картой «Мир» можно расплачиваться в Иране

Российская карта «Мир» теперь полноценно интегрирована с иранской сетью Shetab, через которую внутри Исламской Республики проходят все основные безналичные транзакции.

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Об этом ТАСС на полях мероприятий Россия – АСЕАН в Казани сообщил Мухаммад Абед Амири, возглавляющий иранское направление в структуре BRICS Hub. По оценке спикера, реализованный проект снимает все барьеры для держателей российских банковских карт: теперь оплата на территории республики проводится в штатном режиме, без дополнительных конвертаций и технических посредников.

«Сейчас можно спокойно использовать карты “Мир” в Иране. Завершили третий этап интеграции платежных систем Shetab в Иране и “Мир”. Можно спокойно расплачиваться в Иране», – сказал он в беседе с ТАСС.

Однако напомним, что несмотря на запуск российской платежной системы на территории республики, авиасообщение между Россией и Ираном сейчас остается ограниченным. Согласно действующим рекомендациям Росавиации, российским авиакомпаниям запрещено выполнять полеты в воздушное пространство Ирана в ночное и утреннее время – с 23:00 до 11:00 по московскому времени. Для рейсов, запланированных с 11:01 до 22:59 мск, перевозчики обязаны проводить комплексную оценку рисков и учитывать рекомендации Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Кроме того, Министерство экономического развития России временно рекомендовало туроператорам отказаться от продажи туристических путевок в Иран в связи с текущей обстановкой в регионе.