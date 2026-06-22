Буйный авиапассажир пытался драться со всеми на борту

На летевшем в Филадельфию (США) рейсе неуправляемый пассажир укусил другого и пытался драться со всеми на борту, сообщил пилот диспетчеру. Было сообщено, что у человека были галлюцинации. Пилот попросил бригаду скорой помощи и сотрудников правоохранительных органов встретить самолёт по прибытии, а авиакомпания подтвердила, что пассажиру понадобилась неотложная медицинская помощь, а на борту ему оказал помощь медик.

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Пилот сообщил, что пассажир укусил другого на подлёте к Филадельфии, заявив:

«Он пытается со всеми драться».

В аудиозаписи управления воздушным движением слышно, как пилот рассказывает диспетчеру:

«Я не знаю... может, у него галлюцинации или что-то в этом роде, но он только что укусил пассажира и пытается со всеми драться», добавляя: «Ну и денёк».

Короткий обмен репликами между пилотом и диспетчером закончился смехом, когда диспетчер поздравил пилота с Днём отца, а тот ответил:

«Я обязательно расскажу об этом своим дочерям».

Пилот также попросил, чтобы бригада скорой медицинской помощи и сотрудники правоохранительных органов встретили самолёт по прибытии в международный аэропорт Филадельфии «просто в качестве меры предосторожности». Американская авиакомпания сообщила, что пассажир потребовалась с неотложной медицинской помощью, а медик на борту помог человеку до того, как самолет приземлился. Согласно данным, пассажира встретил медицинский персонал, хотя авиакомпания не сообщила, присутствовала ли полиция при посадке.

За последние несколько недель произошло несколько инцидентов с участием дебоширов-авиапассажиров, в том числе один, когда бывший профессиональный боец ММА взял на себя ответственность за то, чтобы задержать пассажира, который, как утверждается, пытался открыть выходную дверь в самолёте. Тогда рейс, направлявшийся в Чикаго, был перенаправлен в Майами из-за «беспокойства пассажиров». Всего за несколько недель до этого экипаж United Airlines совершил вынужденную посадку в Вашингтоне после того, как пассажир предположительно попытался открыть дверь. Самолёт благополучно приземлился в столице США, а в другом случае рейс был перенаправлен в Мэдисон, после того как 75-летний мужчина перенёс «кризис психического здоровья», создав «проблемы с безопасностью» на борту, и ФБР начало расследование.