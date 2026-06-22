Туристов предупредили о запрете на сбор растений на Шри-Ланке

Попытка собрать растения, поймать животных или вывезти образцы местной природы с Шри-Ланки может обернуться для туристов уголовным делом. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил заведующий консульским отделом посольства России в Коломбо Александр Ивин.

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По его словам, на острове действует жесткое природоохранное законодательство. Особое внимание власти уделяют защите эндемических видов, которые встречаются только на территории Шри-Ланки. Даже действия, кажущиеся безобидными, могут быть квалифицированы как нанесение ущерба окружающей среде.

«Что касается местной флоры и фауны, категорически не рекомендуем заниматься их ловлей или сбором», – сказал Ивин, отвечая на вопрос об опасностях, которые может представлять живая природа на Шри-Ланке для российских туристов.

В российской дипмиссии подчеркнули, что подобные нарушения рассматриваются правоохранительными органами страны крайне серьезно. После задержания иностранцев нередко ожидают продолжительные следственные и судебные процедуры, которые могут затянуться на многие месяцы.

«Помимо явного вреда окружающей среде, это серьезное уголовное преступление, разбирательство по которому будет длиться весьма длительный период (на практике – от полутора лет)», – добавил Ивин.

Как отметил дипломат, последствия для нарушителей могут оказаться весьма суровыми. Речь идет не только о крупных финансовых взысканиях, достигающих десятков тысяч долларов, но и о возможности длительного тюремного срока. Именно поэтому россиянам советуют внимательно изучать местные правила и избегать любых действий, связанных с дикой природой.

Такие предупреждения имеют под собой реальные основания. Ранее «ТурДом» сообщал о двух россиянах, оказавшихся под следствием на Шри-Ланке после инцидента с редкими ящерицами. Судебный процесс по этому делу продолжался больше года. Лишь после активного участия российских дипломатов размер штрафных санкций удалось существенно сократить, а сами туристы смогли покинуть страну и вернуться домой.