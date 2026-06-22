В Стамбуле предложили кормить туристов в отелях ужинами

Поездка в Стамбул становится все более затратной для туристов. Одной из самых частых жалоб остаются высокие цены на еду и напитки. В местной ассоциации отельеров нашли решение: перевести больше гостиниц на систему «завтрак плюс ужин». По мнению авторов инициативы, это позволит туристам планировать расходы на питание и сподвигнет рестораны пересмотреть ценовую политику.

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Большинство гостиниц Стамбула сейчас работают на завтраках. Отелям предлагают включить в стоимость проживания еще и ужин, увеличив стоимость номера в эквиваленте на 0,8–1,3 тыс. руб. за ночь.

«Пусть победят и отельеры, и наши гости», – заявил инициатор проекта.

Интересно, что идея перекликается с мнением читателей «ТурДома». Одна из подписчиц ранее отмечала, что в обычной жизни люди редко посещают рестораны несколько раз в день на протяжении недели, тогда как в путешествии такие расходы быстро накапливаются. По ее комментарию в тг-канале, Стамбул по стоимости питания уже приблизился ко многим европейским столицам, поэтому формат полупансиона мог бы оказаться востребованным среди туристов.

Однако далеко не все согласны с тем, что в городе невозможно найти доступные варианты питания. В пабликах уточняют, что цены сильно зависят от места и уровня заведения.

В районе Султанахмета туристы заказывали чечевичный суп по 190 руб., котлеты с гарниром за 830, а напиток там стоил 80 руб. У других в ресторане с видом на Босфор счет составил около 6,4 тыс. руб. за двоих при заказе порции сибаса и кебаба, а также пары алкогольных коктейлей по 1,4 тыс. В самых дорогих ресторанах чек выходит в 3–4 раза выше.

«Босфор длинный, заведений на берегу много: необязательно идти в статусные места, есть недорогие кафе, в том числе и муниципальные», – отметили опытные туристы.

Впрочем, часть россиян все равно считает питание в Стамбуле дорогим. Некоторые нашли собственный способ борьбы с высокими ценами.

«Сто раз себя поблагодарил, что снял апартаменты с кухней», – поделился один из туристов. А вот это уже сигнал для отельеров действовать.

Ранее TourDom.ru писал, что в Турции обсуждают изменения в системе all inclusive на курортах.