Россиянам назвали направление для путешествий с рекордно низкими ценами

Дмитрий Арутюнов рассказал НСН, что сейчас Ближний Восток предлагает самое бюджетное размещение: отдохнуть в премиальных отелях можно за $1000 в сутки, а в бюджетных — от $200 за номер в сутки.

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В популярных странах Ближнего Востока уже давно нет военной напряженности, а цены на проживание в отелях упали в три-четыре раза. Об этом НСН рассказал генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Минэкономразвития РФ вслед за МИД России отменило рекомендации воздерживаться от поездок в страны Персидского залива. Это значит, что ограничения на продвижение и реализацию туров в ОАЭ, Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман и Саудовскую Аравию больше не действуют. Таким образом туроператоры уже актуализируют предложения. Арутюнов раскрыл, что, несмотря на жару, в ОАЭ можно прекрасно провести даже несколько дней в качестве транзитной поездки.

«Это долгожданная ситуация, потому что уже давно там нет никаких напряженностей, прежде всего, в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии, Бахрейне. Поэтому отложенный спрос мы уже наблюдаем. Другое дело, что сейчас традиционно низкий сезон в этих странах. Но те же самые Дубай, Абу-Даби, Доха — это еще и прекрасные транзитные направления, хабы. В том же Дубае, в Абу-Даби прекрасные развлекательные центры, потрясающий шопинг, рестораны. Там люди останавливаются обычно на 2-3 дня во время летних путешествий. Я уже не говорю о том, что многие отели имеют терморегулируемые бассейны, даже дорожки к бассейнам летом тоже охлаждаются», — рассказал он.

По словам Арутюнова, спрос сейчас может перераспределиться на страны Ближнего Востока, несмотря на жаркую погоду, на это влияют рекордно низких цен.

«Как направление конечного отдыха эти страны уже сейчас могут перехватить некоторое количество наших туристов в силу того, что цены сейчас на неведомо низком уровне. В некоторых отелях мы можем разместить наших туристов на 3-4 ночи по цене одной ночи в стандартное время. То есть цены упали в 3-4 раза. Я уже не говорю о том, что летом и перелет становится доступнее. Например, самые лучшие пятизвездочные отели, которые стоили по $1000 в сутки, сейчас можно забронировать за $200 за номер. В бюджетных отелях цена идет в пределах $50-70 в сутки за номер. Я уже не говорю о том, что в Омане есть замечательные горы Джабаль-Акдар, где температура летом держится в районе 25 градусов, поэтому даже многие жители соседних стран Ближнего Востока любят там проводить время», — подытожил он.

Ранее Арутюнов раскрыл НСН, что Таиланд — страна с богатым туристическим потенциалом, но для большинства россиян такие поездки не по карману.