Туристический сектор Турции страдает из-за сокращения потока россиян

Туристический сектор Турции испытывает трудности из-за сокращения числа отдыхающих из России

Туристические заведения Турции начали закрываться из-за сокращения потока отдыхающих из России. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, уменьшение числа туристов особенно заметно в Анталье. За первое полугодие местный аэропорт обслужил 711 тысяч человек — это на 10 % меньше, чем в прошлом году. Владельцы отелей пытаются привлечь гостей снижением цен, но ситуация остается сложной.

Один из самых известных курортов — "Клеопатра" — сейчас практически пустует. На пляжах мало отдыхающих, заведения отмечают отсутствие клиентов.

Президент Ассоциации отельеров Антальи Хюсейн Дегирменджи назвал первую половину года беспрецедентным провалом. По его словам, причиной резкого снижения бронирований стала эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Из-за стагнации рынка многие кафе, бары и магазины прекратили работу.

Ассоциация TÜRSAB сообщает о планах пересмотреть стоимость проживания в отелях. Представитель ассоциации Нихат Юзбашы отметил, что отелям приходится быстро адаптироваться к изменениям рынка и обсуждать значительное снижение цен из-за растущей конкуренции с другими курортами Средиземноморья.