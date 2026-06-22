Во Вьетнаме появились новые правила въезда для туристов

С 22 июня меняются правила въезда во Вьетнам, предупредили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Теперь перед поездкой в страну, но не ранее чем за 72 часа, всем туристам, прилетающим через международные аэропорты, нужно заполнять электронную карту прибытия.

В АТОР обратили внимание, что заполнить карту нужно на портале Миграционной службы Вьетнама. Она доступна на русском языке. В ней необходимо указать паспортные данные, информацию о визе, период и место пребывания в стране. После внесения этих данных система сгенерирует QR-код, который нужно будет предъявить на погранконтроле.

"Требование распространяется на всех иностранных граждан, включая россиян, въезжающих по безвизовому режиму на срок до 45 дней, а также обладателей электронных виз", - уточнили в АТОР.

Отмечается, что заполнение электронной карты прибытия не требуется от транзитных пассажиров и владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Как ранее сообщали в ассоциации со ссылкой на данные "Слетать.ру", Вьетнам занял долю в 9,5% в продажах туров на июнь (3,3% год назад). Страна впервые вошла в тройку лидеров июньского спроса, заметно укрепив позиции рядом с традиционными лидерами - Турцией и Египтом. Так, Вьетнам занимает второе место в структуре летних бронирований у "Интуриста", за последние два-три года спрос на летний Вьетнам показал рост на 97%. В тройку лидеров страна входит также у "Невских сезонов".

Рост связывают с расширением чартерных программ туроператоров и высоким интересом к азиатским пляжным направлениям. В мае стартовала чартерная программа из Москвы в Дананг, первый рейс улетел с полной загрузкой - свободных мест не осталось. Чартеры выполняются три раза в неделю, добраться до курорта можно также из Барнаула, Благовещенска, Владивостока, Казани, Красноярска, Новосибирска, Новокузнецка и Хабаровска. По данным Anex Tour, доля Дананга составляет около 30% от общих продаж по Вьетнаму.

Помимо чартеров, туристов привлекают и цены. В АТОР отмечали, что на фоне укрепления рубля с начала мая туры за рубеж подешевели примерно на 9%. При этом по отдельным направлениям цифры отличаются - среднее снижение цен на туры во Вьетнам составило 6,5%,а вот Таиланд "сбросил" сразу 17,5%.