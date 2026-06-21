Гибель россиянки на Хайнане: что нужно знать, чтобы предотвратить трагедию

В туристических чатах по Хайнаню появились сообщения о гибели российской туристки сегодня утром во время купания на одном из пляжей острова.

© Unsplash

Трагедия случилась в бухте Ялонг Бей, неподалеку от Саньи. Как пишут очевидцы, женщину накрыло волнами на огороженной буйками территории, но на довольно большом отдалении от берега. Справиться с водной стихией у нее не получалось. Помочь пытались другие туристы, наши соотечественники. Бросили попавшей в беду спасательный круг, но воспользоваться им она не смогла. Затем купальщицу все же удалось вынести из моря. Ей стали делать искусственное дыхание. Вызванная скорая помощь прибыла примерно через 30 минут, но к этому времени россиянка скончалась.

Сразу несколько очевидцев трагедии отмечают: присутствовавшие на пляже спасатели лишь наблюдали за происходящим, снимали на мобильные телефоны, но не приняли никакого участия в оказании помощи. При этом у спасателей были водные мотоциклы, но они ими не воспользовались, чтобы добраться до места происшествия.

Сильное волнение на море в районе Саньи наблюдается уже несколько дней. Пляжи периодически закрывают, но сегодня утром красный флаг, означающий запрет на купание, в бухте Ялонг Бей не поднимали, пишут отдыхающие на острове туристы.

Председатель совета директоров компании China Travel, генеральный директор TS tours Сергей Назаров отметил в комментарии порталу TourDom.ru, что подобные трагедии происходят на Хайнане нечасто. Как правило, на курортах в районе Саньи уделяют пристальное внимание вопросам безопасности: заход в воду на огороженных для купания участках плавный, а глубина у буйков, на самом удалении от пляжей не превышает двух метров. В случае сильного волнения на море отдыхающих предупреждают о запрете купаться, а тех, кто этим пренебрегает, просят выйти на берег. Тем не менее туристам стоит помнить о рекомендациях. Категорически исключены морские плавания в период тайфунов, обычно он приходится на конец августа – сентябрь. Пользоваться можно только официальными, оборудованными пляжами. Особую осторожность стоит проявлять людям со слабым здоровьем: адекватно оценивать свои силы и не отплывать далеко от берега.

Что касается бездействия спасателей, то оно, безусловно, не выдерживает критики. Как отмечает специалист по Китаю одной из туркомпаний, персонал на пляжах Хайнаня зачастую видит свою первоочередную задачу в предупреждении происшествий на воде, а вот рассчитывать на помощь, если неприятности все же случатся, не всегда приходится.