Россияне заинтересовались страной Южной Америки

В Колумбии отметили рост интереса россиян к поездкам в страну. За первый квартал там уже побывало почти 2,8 тыс. граждан России, тогда как в целом за прошлый год около 8,3 тыс. – такие данные привели в агентстве по продвижению туризма Колумбии. Уточнили, как сейчас добираются в страну и сколько стоят билеты в июле.

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Туристы едут в Колумбию в рамках экскурсионных программ и на курорты Карибского моря. Россиянам не нужна виза на срок до 90 дней, но необходимо заполнить электронную форму Check-Mig на сайте миграционной службы в течение 3 дней до поездки.

Также требуется обратный билет и брони в отелях. В соцсетях отмечают, что у туристов есть проблемы на стыковках в Стамбуле: на рейсы Turkish Airlines не сажают без проездного документа туда-обратно, приобретенного одной бронью. Такую же практику отметили и при посадке в Москве.

«Сына не выпустили из Турции в Боготу из-за отсутствия обратного билета, потерял 160 тыс., летит назад в Москву», – написали в паблике, посвященном стране.

При этом другой турист смог улететь, имея открытую дату на возвращение из Колумбии.

Столица Богота – одно из популярных мест у гостей страны. Город находится в Андах на высоте свыше 2,6 тыс. м, где прохладный климат подходит для неспешного знакомства с достопримечательностями. Из Москвы быстрее всего добраться на рейсах Turkish Airlines со стыковкой в Стамбуле. На агрегаторе по бронированию, в частности, round trip на 15–29 июля стоит от 256 тыс. руб. В пути туда – 21 час, в том числе более чем полдня полет над Атлантикой. Возвращение занимает сутки с технической остановкой в Панаме, прибытие во Внуково в час ночи уже 31 июля.

На эти же даты можно побывать в прибрежном городе Картахена, заплатив за перелеты от 253 тыс. руб. туда-обратно с авиаперевозчиками Emirates и Latam Chile. В дороге придется провести по 32 часа и сделать две пересадки – в Дубае и Боготе. А чтобы добраться до курортов Санта-Марта, надо отдать за билеты уже от 300 тыс. руб. Перелеты дешевле предусматривают наличие американских виз.

Ранее TourDom.ru писал, что россиянам отказывали в посадке на рейсы авиакомпании Turkish Airlines из Стамбула в Латинскую Америку.