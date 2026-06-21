На Пхукете снесут почти 40 отелей и других туробъектов

На Пхукете власти потребовали снести 39 незаконных объектов в районе пляжа Нуи Бич, который относится к охраняемой территории национального парка Наккерд-Хилл. Под снос пойдут отели, кафе и другая инфраструктура.Инспекторы уже разместили официальное уведомление на доме человека, которого местные власти называют криминальным авторитетом. Ему предписали освободить государственные земли и прекратить любую деятельность на участке, сообщает The Phuket News.

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Проверку пляжа провели еще в мае и тогда выявили 11 незаконных построек и дали срок снести их до 5 июня, о чем ранее писал «ТурДом». Теперь этот список вырос в 3 раза, а время для выполнения решения продлили до 9 июля. До 16 июля будет направлено финальное предупреждение, после чего государственные службы приступят к ликвидации объектов, а расходы планируется взыскать через суд.

Руководитель профильного министерства лично посещал пляж после жалоб жителей и местных чиновников, которые заявляли о перекрытом доступе к морю и незаконной плате за вход. Отдельная межведомственная проверка с участием экологов, полиции и омбудсмена также подтвердила многочисленные нарушения и ранее вынесенные решения, которые не были исполнены.

Борьба с незаконной застройкой пляже на Пхукете стала частью масштабной кампании по возврату захваченных природных территорий. Самый популярный среди туристов остров используют как пилотную территорию для более быстрых решений в подобных спорах по всей стране.