Повлияет ли «ужесточение» визовых правил на популярность туров в Японию

В Японии с 1 июля повысят визовые сборы для иностранцев. В Ассоциации туроператоров России говорят, что эта мера не затронет россиян, хотя весной 2026 года японский визовый центр ужесточил прием и проверку документов российских туристов. При этом туроператоры заверяют, что это не помешало россиянам ездить в эту страну и оставаться Японии одним из самых популярных азиатских направлений у граждан РФ.

ДОРОГИЕ ВИЗЫ

Накануне издание «The Japan Times» сообщило, что власти Японии приняли решение повысить визовые сборы для иностранцев. Отмечается, что это произойдет впервые с 1978 года.

Согласно информации источника, стоимость виз вырастет в пять раз: с ¥3 тысяч (примерно 1,3 тысячи рублей) до ¥15 тысяч (около 6,8 тысячи рублей) за однократную визу и с ¥6 тысяч (около 2,7 тысячи рублей) до ¥30 тысяч (примерно 13,6 тысячи рублей) за многократную визу. Новые сборы будут применяться к заявлениям, поданным 1 июля или позднее.

Японские власти объявили, что пошли на такой шаг из-за высоких показателей инфляции и ослабления иены. Уточняется, что правительство Японии планирует использовать дополнительные доходы для расширения программ на японском языке и усиления мер по борьбе с незаконным пребыванием в стране.

Однако в Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) заверили, что удорожание виз в Японию не затронет россиян. В пресс-службе организации подчеркнули, что для граждан России оформление японской визы по-прежнему остается бесплатным, консульский сбор не взимается, и изменений японские власти не анонсировали.

ЖЕСТКИЕ ПРАВИЛА

При этом в апреле 2026 года в АТОР сообщили, что визовый центр Японии ужесточил прием и проверку документов российских туристов.

В ассоциации рассказали, что процедура стала «излишне забюрократизированной», документы проверяют более скрупулезно, что «создает дополнительные сложности для туроператоров». Представители организации отметили, что если раньше заявителю сообщали обо всех выявленных ошибках сразу, то теперь их приходится исправлять постепенно.

Вице-президент АТОР Артур Мурадян в интервью НСН объяснил, что японский визовый центр теперь требует не одно спонсорское письмо на всю семью в рамках поездки, а отдельный документ для каждого туриста, что делает получение визы более сложным с бюрократической стороны.

«Стандартный срок рассмотрения заявления — пять-семь дней. Для большинства он соблюдается. Проблемы не носят массовый характер. Просто раньше было достаточно одного спонсорского письма на всю семью в рамках поездки, а теперь его необходимо прикреплять к каждому заявлению. Консульский центр уже объяснял, что он действует в рамках регламента, который у них есть. Но эта ситуация уже близка к решению, по крайней мере, к ней готовы туроператоры. По частным заявителям я ничего не могу сказать. Сейчас надо четко соблюдать все требования, которые указаны на сайте консульства. Они просто стали более формальными. Однако такие сообщения не влияют на спрос, динамика роста турпотока в Японию сохраняется», - рассказал он.

ПОПУЛЯРНАЯ АЗИЯ

Между тем, азиатское направление остается одним из самых популярных для российских туристов. Например, по данным сервиса «OneTwoTrip», сама Япония стала самой популярной страной у россиян для отдыха в мае.

Платформа проанализировала бронирования отелей россиянами на 1 - 11 мая. Японию выбрали 14,3% путешественников. За год спрос вырос вдвое, пишет РИА Новости.

До этого генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН говорил, что в 2025 году туроператоры видели взрывной рост спроса на поездки в Японию, Китай и Вьетнам, и в 2026 году тенденция продолжится.

«Прошлый год был ознаменован ростом азиатского туризма. Прежде всего китайского. Связано это с отменой виз. Это имело характер пиар-воздействия на наших туристов. Это еще больше подогрело интерес к Китаю. Думаю, число туристов превысило 2-2,5 млн. Думаю, это направление выходит на чистое второе место после Турции, которая впереди планеты всей. В Турцию, полагаю, съездили порядка 6 млн российских туристов. Стоимость путешествий растет не быстрее, чем другие затраты. Мы видели взрывной рост трех направлений в Азии: Китай, Япония и Вьетнам. Интерес к этим направлениям продолжит расти», - добавил он.

Ранее член правления Российского союза туриндустрии, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян в беседе со спецкором НСН сообщил, что Египет, Турция и Китай остаются лидерами спроса среди зарубежных направлений у россиян, но есть и новые интересные направления.