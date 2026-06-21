Туристы теряют отпуска из-за переноса рейсов в Анталью

Сразу несколько рейсов «Уральских авиалиний» в Турцию из разных российских городов переносят на несколько часов. Ситуацию активно обсуждают пассажиры в соцсетях.

© tourdom.ru

В частности, U6 1555 вместо 08:50 повезет пассажиров из Москвы в Анталью только в 21:05, с 12-часовым сдвигом. Отправление другого самолета по тому же маршруту отложили на 17 часов: с 12:40 21 июня на 05:25 22 июня.

Туристам из регионов также пришлось изменить свои планы. Так, U6 1579 из Нижнего Новгорода должен был отправиться в Анталью 20 июня в 20:35. Однако, согласно данным онлайн-табло аэропорта Стригино, его перенесли на 11:20 следующего дня. При этом люди утверждают, что первоначально вылет планировался еще раньше – в 01:10 20 июня.

«Специально выбирали ночной рейс, чтобы утром уже быть на курорте. В итоге теряем почти полтора дня отпуска», – написала одна из туристок.

Корректировки в расписании произошли и в Волгограде. Самолет U6 1849 смог вылететь в Анталью только в 00:14 21 июня вместо 09:30 днем ранее. Еще один рейс по этому направлению – U6 1851 – перенесен с 20:10 21 июня на 07:40 следующего утра.

Об изменениях в графике пассажиров предупреждают заранее. Если переносят обратные рейсы с турецкого курорта, туроператоры продлевают размещение или организуют проживание в других гостиницах на время ожидания.

«Мы приехали в аэропорт Антальи в 10 утра, а уже в 11:30 нас отвезли в отель», – рассказала одна из туристок.

Некоторые пассажиры выражают недовольство из-за потерянных дней отдыха. В соцсетях появляются комментарии:

«Отпуск испорчен», «Лучше бы перенесли и обратный рейс домой».

Другие предполагают, что сбой в расписании произошел из–за временных ограничений в одном из российских аэропортов, и относятся с пониманием.

Редакция TourDom.ru направила запрос в «Уральские авиалинии», ответ пока не поступил.